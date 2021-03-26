В Клепиковском районе столкнулись «ГАЗель» и «Ниссан»

В ночь на пятницу, 26 марта, на 14-м километре дороги «Спас-Клепики — Рязань» около поселка Болонь произошло ДТП. Об этом пишет издательство «Пресса».

В ночь на пятницу, 26 марта, на 14-м километре дороги «Спас-Клепики — Рязань» около поселка Болонь произошло ДТП. Об этом пишет издательство « Пресса ».

В 23:55 водитель «ГАЗели» выезжал со второстепенной дороги и не заметил Nissan Murano, ехавший по главной.

Оба автомобиля получили механические повреждения, никто из людей не пострадал.