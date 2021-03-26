В Челябинской области у ребенка обнаружили редкую форму непереносимости сахара

Для девочки составили строгую диету. В ближайшее время ее отправят в Российскую детскую клиническую больницу, ей подберут ферментно-заместительную терапию.

Врачи Челябинской областной детской клинической больницы обнаружили у четырехлетней девочки редкую форму непереносимости сахара. Такое генетическое заболевание, из-за которого организм не усваивал некоторые продукты, диагностировали впервые в России, пишет «АиФ» со ссылкой на пресс-службу больницы.

Отмечается, что ребенок с рождения испытывал постоянные проблемы с желудком и не мог набрать нормальный вес. Изначально у пациентки подозревали муковисцидоз, однако после молекулярно-генетического анализа крови выяснилась, что мутация в гене SI является причиной сахаразно-изомальтазной недостаточности.

Для девочки составили строгую диету. В ближайшее время ее отправят в Российскую детскую клиническую больницу, ей подберут ферментно-заместительную терапию.