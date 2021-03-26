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С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
Напомним, ранее депутаты Госдумы отклонили три законопроекта, авторы которых предлагали вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.

С 1 апреля в России на 3,4% проиндексируют социальные пенсии. Решение, утвержденное Правительством, затронет более 3,9 миллиона человек, передает РИА Новости. На индексацию в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено 12,8 миллиарда рублей.

Социальные пенсии назначают тем, у кого нет достаточного стажа работы для начисления страховой части. Также выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Размер индексации рассчитывают исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. После индексации средний размер соцпенсии составит 10 183 рубля.

Напомним, ранее депутаты Госдумы отклонили три законопроекта, авторы которых предлагали вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.