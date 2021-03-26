Рязанский гидрометцентр перевели в режим «Половодье»

На Оке начал разрушаться лед, появились закраины и промоины. Уровень воды за сутки повысился на шесть сантиметров.

С пятницы, 26 марта, рязанский гидрометцентр перевели в режим «Половодье». Об этом сообщила ГТРК « Ока ».

На Оке начал разрушаться лед, появились закраины и промоины. Уровень воды за сутки повысился на шесть сантиметров. В выходные за таянием льда будет следить инженер-гидролог. Он будет собирать и проверять информацию с гидропостов, чтобы вовремя среагировать на внештатные ситуации.

Отмечается, что уровни воды на реке могут повышаться в интервале от 0 до 6 сантиметров.