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Рязанский адвокат попала под следствие за пьяную езду
Ранее ее привлекли к ответственности за отказ от медосвидетельствования. Женщине назначили штраф в 30 тысяч рублей, ее лишили «прав» на один год и семь месяцев.

Адвокат из Рязанской области попала под следствие за повторное управление автомобилем в пьяном состоянии. Об этом пишет «МК» со ссылкой на собственный источник.

Ранее ее привлекли к ответственности за отказ от медосвидетельствования. Женщине назначили штраф в 30 тысяч рублей, ее лишили «прав» на один год и семь месяцев.

Когда действовал запрет, нарушительницу опять остановили пьяной за рулем. На нее завели уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.

В прошлом году Сасовский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия о прекращении дела и назначил судебный штраф, поддержанный самой обвиняемой и ее защитником. Расследование продолжается.