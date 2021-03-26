Рязанский адвокат попала под следствие за пьяную езду

Ранее ее привлекли к ответственности за отказ от медосвидетельствования. Женщине назначили штраф в 30 тысяч рублей, ее лишили «прав» на один год и семь месяцев.

Адвокат из Рязанской области попала под следствие за повторное управление автомобилем в пьяном состоянии. Об этом пишет « МК » со ссылкой на собственный источник.

Ранее ее привлекли к ответственности за отказ от медосвидетельствования. Женщине назначили штраф в 30 тысяч рублей, ее лишили «прав» на один год и семь месяцев.

Когда действовал запрет, нарушительницу опять остановили пьяной за рулем. На нее завели уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.

В прошлом году Сасовский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия о прекращении дела и назначил судебный штраф, поддержанный самой обвиняемой и ее защитником. Расследование продолжается.