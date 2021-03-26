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Рязанку осудили за ДТП в Дядькове, где пострадали трое взрослых и ребенок
23-летнюю жительницу Рязанского района осудили за ДТП, которое произошло в Дядькове 1 декабря 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского облсуда.

23-летнюю жительницу Рязанского района осудили за ДТП, которое произошло в Дядькове 1 декабря 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского облсуда.

Вечером девушка за рулем Nissan Qashqai двигалась по дороге «Рязань — Дядьково — Льгово — Вышгород» в сторону Льгова и не справилась с управлением. Машина выехала на «стречку» и врезалась в BMW X1 под управлением 32-летнего рязанца.

В результате мужчина получил серьезные травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровью. Кроме того, пострадали водитель и 30-летний пассажир Nissan, а также двухлетний ребенок.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК, она признала вину и раскаялась, извинилась перед пострадавшим. Рязанку признали виновной и приговорили к году ограничения свободы и лишению «прав» на два года. Также суд частично удовлетворил иск мужчины о взыскании морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.