Рязанец поймал на Оке 19-килограммового карпа

По словам мужчины, он рыбачил в Рыбновском районе. Когда карп клюнул, вытянуть его оказалось непросто.

В четверг, 25 марта, рязанец Юрий Левин поймал на Оке карпа весом 19,29 килограмма.

По словам мужчины, он рыбачил в Рыбновском районе. Когда карп клюнул, вытянуть его оказалось непросто.

«Этот зверь пытался забрать всю мою леску (а ее было метров 50), но я не сдавался и продолжал его вытягивать снова и снова… Вокруг меня уже собралась толпа рыбаков, они и помогли мне достать трофей на лед», — рассказал Юрий Левин.

Рязанец отметил, что вытаскивать рыбу пришлось полчаса, мужчины рубили лед рядом с лункой.