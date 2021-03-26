Рязанец чуть не убил супругу табуретом

В последнее время мужчина злоупотреблял спиртным. В семье начались конфликты: женщина делала замечания супругу, но тот ее игнорировал.

В Александро-Невском задержали мужчину, который угрожал сожительнице деревянным табуретом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 35-летняя местная жительница. Она рассказала, что 32-летний супруг угрожал ей убийством.

Выяснилось, что в последнее время мужчина злоупотреблял спиртным. В семье начались конфликты: женщина делала замечания супругу, но тот ее игнорировал.

В очередной раз мужчина пришел после работы домой пьяным. Он «затеял ссору» с супругой, которая решила проигнорировать мужчину. Увидев, что жена не обращает внимание на него, мужчина повысил голос. Женщина в этот момент готовила детей ко сну и попросила мужчину выйти из комнаты или «вовсе покинуть квартиру», чтобы не скандалить при детях.

Мужчина схватил табурет и пригрозил убить им жену, если она «не замолчит и не уделит должного ухода за уставшим мужем».

35-летняя женщина выполнила требование мужа, испугавшись за себя и детей. Ей удалось вызвать полицию.

Полицейские приехали на место и изъяли табурет.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Теперь ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до двух лет, либо до двух лет лишения свободы.