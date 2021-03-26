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Путин поручил защитить от списания по долгам минимальный доход
В четверг, 25 марта, Владимир Путин встретился с лидерами думских фракций. По его поручению поправки должны принять весной.

В четверг, 25 марта, Владимир Путин встретился с лидерами думских фракций. Как сообщил сайт Кремля, президент рекомендовал подготовить и принять весной 2021 года поправки, которые защитили бы от взыскания по долгам средства россиян, которые составляют их минимальный доход.

Кроме того, Путин рекомендовал подготовить и принять проекты законов, предусматривающих развитие электронных форм предоставления услуг в сфере занятости населения, закрепление на федеральном уровне полномочий по утверждению стандартов работы органов и государственных учреждений службы занятости населения регионов, а также ведение мониторинга соблюдения таких стандартов.