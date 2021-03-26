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Полиция задержала банду, распространявшую наркотики в Рязани
В общей сложности злоумышленники совершили более 80 особо тяжких преступлений, связанных незаконным оборотом наркотиков. В состав преступного сообщества, помимо организаторов, входили еще 11 жителей Москвы, Московской и Самарской областей в возрасте от 21 до 35 лет.

Полиция разоблачила межрегиональное этническое преступное сообщество, которое занималось сбытом наркотиков в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Межрегиональное этническое сообщество распространяло героин бесконтактным способом через интернет в различных регионах России.

По версии следствия, семь злоумышленников от 24 до 35 лет с ноября 2019 по ноябрь 2020 года создали структурированное преступное сообщество, в нем распределили роли каждого участника. Деньги зачисляли на банковские счета, открытые как на свое имя, так и на имя третьих лиц, которые не знали о преступной деятельности.

В общей сложности злоумышленники совершили более 80 особо тяжких преступлений, связанных незаконным оборотом наркотиков. В состав преступного сообщества, помимо организаторов, входили еще 11 жителей Москвы, Московской и Самарской областей в возрасте от 21 до 35 лет. Они фасовали и сбывали наркотики через тайники на территории Рязани, Самарской области, Москвы и Московской области.

Всего полиция изъяла более 3,7 килограмма героина, а также 690 тысяч рублей и 8 тысяч долларов.

Всех участников задержали на территории Самарской области, а также Москвы и Московской области при содействии коллег ГУНК МВД России при силовой поддержке спецподразделения «Гром».

В отношении организаторов возбудили уголовные дела по части 1 и части 2 статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».

Всех фигурантов заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.