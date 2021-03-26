Полиция опубликовала фото с места смертельной аварии под Скопином

По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель «ВАЗа». Известно, что у него не было «прав».

Полиция опубликовала фото с места смертельной аварии, которая произошла на 80-м километре дороги «Михайлов — Горлово» в четверг, 25 марта.

Около 17:40 здесь столкнулись Ford Focus и «ВАЗ-21099». 25-летний водитель «девяносто девятой» от полученных травм скончался на месте. Водителя Ford госпитализировали с переломами.

По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель «ВАЗа». Известно, что у него не было «прав».