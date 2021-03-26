Покупателям с детьми предложили не продавать алкоголь и сигареты

С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она направила соответствующее письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

В России предложили запретить продажу алкоголя и сигарет покупателям с детьми. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, передает RT .

Волынец направила соответствующее письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова. В обращении она отметила, что очень часто родители посещают супермаркеты, магазины, алкомаркеты вместе с несовершеннолетними детьми, покупают в их присутствии сигареты или алкоголь. Это может способствовать возникновению раннего интереса у детей к такой продукции, который может перерасти в пристрастие к этим вредным привычкам, считает общественница.

Волынец напомнила, что в Минздраве заявляли о необходимости принять дополнительные меры, направленные на сокращение потребления алкоголя среди молодежи.