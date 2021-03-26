\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
Сбт, 27
Вск, 28
ЦБ USD 76.17 0.02 26/03
ЦБ EUR 89.98 -0.07 26/03
Нал. USD 75.40 / 76.60 10:36
Нал. EUR 88.95 / 89.65 10:36
Новости
Коронавирус
Публикации
Первые лица мечтают о дублере
Этой весной рязанцы участвуют в подзабытом для себя атт...
Вчера 18:18
1 911
Приговорены к металлолому. Как Рязань стала городом для подержанного т...
Подаренные московские троллейбусы красивы, но большинст...
24 марта 2021 17:49
1
8 321
Президент прививается. А как рязанцы? Цифры, факты и мнения
От коронавирусной пандемии устали все. Всем хочется, чт...
23 марта 16:54
8 466
Зажигает огни. Рязанский цирк вновь открыл двери после годового переры...
После года вынужденного перерыва Рязанский цирк снова о...
19 марта 19:51
4 988
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Московский следователь украл из вещдоков 25 миллионов
В отношении начальника отдела возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК. Расследование продолжается.

Начальника следственного отдела ОМВД России по Ярославскому району Москвы подозревают в краже. По данным столичного СУ СКР, не позднее февраля 2021 года он забрал из вещдоков более 25 млн рублей.

В отношении начальника отдела возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК. Устанавливаются лица, которые могут быть причастны к совершению преступления. Расследование продолжается.