Московский следователь украл из вещдоков 25 миллионов

В отношении начальника отдела возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК. Расследование продолжается.

Начальника следственного отдела ОМВД России по Ярославскому району Москвы подозревают в краже. По данным столичного СУ СКР, не позднее февраля 2021 года он забрал из вещдоков более 25 млн рублей.

В отношении начальника отдела возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК. Устанавливаются лица, которые могут быть причастны к совершению преступления. Расследование продолжается.