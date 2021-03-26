Еще четверо рязанцев умерли от коронавируса

Общее число заражений достигло 26 044. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 55 случаев коронавируса. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заражений достигло 26 044. За сутки вылечились 55 пациентов, всего 24 091. Умерли 4 человека, всего 352.

В России за сутки выявили 9 167 случаев заражения, всего 4 501 859. За сутки выздоровели 10 880 пациентов, всего 4 120 161. Скончались 405 человек, всего 97 017.