Более 30 человек погибли при столкновении поездов в Египте

Генпрокуратура Египта распорядилась начать расследование катастрофы, а министр транспорта — задержать машинистов двух поездов. Создана специальная комиссия следователей.

В пятницу, 26 марта, в городе Тахта египетской провинции Сохаг столкнулись два пассажирских поезда. Не менее 32 человек погибли, еще 66 ранены, передает РИА Новости со ссылкой на местный Минздрав.

Предположительно, один состав врезался в другой после того, как кто-то дернул стоп-кран.

По данным ТАСС, Генпрокуратура Египта распорядилась начать расследование катастрофы, а министр транспорта — задержать машинистов двух поездов. Создана специальная комиссия следователей.

Фото Twitter