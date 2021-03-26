\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
Сбт, 27
Вск, 28
ЦБ USD 75.76 -0.41 27/03
ЦБ EUR 89.26 -0.72 27/03
Нал. USD 75.55 / 76.70 13:38
Нал. EUR 89.10 / 89.80 16:37
Новости
Коронавирус
Публикации
Первые лица мечтают о дублере
Этой весной рязанцы участвуют в подзабытом для себя атт...
Вчера 18:18
2 411
Приговорены к металлолому. Как Рязань стала городом для подержанного т...
Подаренные московские троллейбусы красивы, но большинст...
24 марта 2021 17:49
1
9 000
Президент прививается. А как рязанцы? Цифры, факты и мнения
От коронавирусной пандемии устали все. Всем хочется, чт...
23 марта 16:54
8 676
Зажигает огни. Рязанский цирк вновь открыл двери после годового переры...
После года вынужденного перерыва Рязанский цирк снова о...
19 марта 19:51
5 157
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Более 30 человек погибли при столкновении поездов в Египте
Генпрокуратура Египта распорядилась начать расследование катастрофы, а министр транспорта — задержать машинистов двух поездов. Создана специальная комиссия следователей.

В пятницу, 26 марта, в городе Тахта египетской провинции Сохаг столкнулись два пассажирских поезда. Не менее 32 человек погибли, еще 66 ранены, передает РИА Новости со ссылкой на местный Минздрав.

Предположительно, один состав врезался в другой после того, как кто-то дернул стоп-кран.

По данным ТАСС, Генпрокуратура Египта распорядилась начать расследование катастрофы, а министр транспорта — задержать машинистов двух поездов. Создана специальная комиссия следователей.

Фото Twitter