В сасовском дворе сбили женщину

24 марта, примерно в 17:30, в Сасово вблизи дома 6 микрорайона «Южный» 56-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Шевроле Нива», по предварительной информации, двигаясь задним ходом, не убедилась в безопасности движения и совершила наезд на 79-летнюю жительницу Сасово.