В сасовском дворе сбили женщину
24 марта, примерно в 17:30, в Сасово вблизи дома 6 микрорайона «Южный» 56-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Шевроле Нива», по предварительной информации, двигаясь задним ходом, не убедилась в безопасности движения и совершила наезд на 79-летнюю жительницу Сасово.
В сасовском дворе сбили женщину. Об этом сообщает сайт регионального УМВД.
В среду, 24 марта, в одном из дворов микрорайона «Южный» 56-летняя сасовка на «Ниве» двигаясь задним ходом сбила 79-летнюю пенсионерку.
Пострадавшей оказали медпомощь.