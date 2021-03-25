В Самаре водитель каршеринга устроил смертельное ДТП

Авария произошла вечером в среду, 24 марта. 21-летний водитель каршеринга не справился с управлением и на высокой скорости протаранил машину скорой помощи. После этого легковушка врезалась в дорожное ограждение.

В Самаре водитель каршеринга устроил смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба самарского УМВД.

Авария произошла вечером в среду, 24 марта. 21-летний водитель каршеринга не справился с управлением и на высокой скорости протаранил машину скорой помощи. После этого легковушка врезалась в дорожное ограждение.

Водитель и два пассажира 2000 и 2001 года рождения погибли на месте. Еще два 21-летних пассажира получили травмы, их доставили в больницу. Также помощь медиков понадобилась 54-летнему водителю скорой помощи.