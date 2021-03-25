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В Рязани прошел третий тур второго этапа детской лиги дзюдо «Триумф Energy»
Соревнования проводятся АНО «Детская Лига Дзюдо» совместно с федерацией дзюдо России. В них принимают участие юноши до 15 лет в составе 15 команд центрального дивизиона из Рязани, Москвы, Московской области, Тулы, Калининграда, Владимира, Иванова, Липецка, Белгорода, Воронежа, Твери, Пскова, Калуги, Курска и Костромы.

В среду, 24 марта в Академии единоборств прошел третий тур второго этапа детской лиги дзюдо «Триумф Energy».

В церемонии открытия приняли участие: губернатор Рязанской области Николай Любимов, министр физической культуры и спорта региона Владислав Фролов, вице-президент федерации дзюдо России, глава Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик, председатель Рязанской областной федерации дзюдо Валерий Чернышов, директор АНО «Лига дзюдо», бронзовый призер Олимпийских игр Иван Нифонтов.

Соревнования проводятся АНО «Детская Лига Дзюдо» совместно с федерацией дзюдо России. В них принимают участие юноши до 15 лет в составе 15 команд центрального дивизиона из Рязани, Москвы, Московской области, Тулы, Калининграда, Владимира, Иванова, Липецка, Белгорода, Воронежа, Твери, Пскова, Калуги, Курска и Костромы.

По итогам трех туров лидером стала Московская школа «Самбо-70», вторую позицию занял Белгородский спортивный клуб «Чемпион».

Команда Рязанской «Академии единоборств» одержала победу во всех четырех встречах.

Рязанское общество «Динамо» учредило призы в отдельных номинациях участникам соревнований. «За лучшую технику» был награжден Дмитрий Новиков (Рязань), «За волю к победе» — Дмитрий Голубчик (Елец).

По итогам первых трех туров соревнований восемь сильнейших команд примут участие в Плэй-офф соревнований. Он пройдет в апреле в городе Дмитрове Московской области.