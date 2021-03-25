В Рязани откроют социальную гостиницу для женщин, попавших в трудную ситуацию

Социальную гостиницу для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, откроют в Приокском микрорайоне Рязани. Депутаты одобрили передачу помещения на эти цели некоммерческому кризисному центру поддержки женщин «Ангел» на заседании гордумы в четверг, 25 марта.

Социальную гостиницу для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, откроют в Приокском микрорайоне Рязани. Депутаты одобрили передачу помещения на эти цели некоммерческому кризисному центру поддержки женщин «Ангел» на заседании гордумы в четверг, 25 марта.

Помещение площадью 127,6 квадратных метров располагается на первом этаже дома №11 по улице Молодежной. Его передадут кризисному центру сроком на 15 лет. Также депутаты согласовали льготную арендную плату — 2679 рублей в месяц.

Напомним, приют временного пребывания для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, предложили открыть в феврале 2021 года. Выделить помещение для этого попросили председатель кризисного центра поддержки женщин «Ангел» и президент регионального отделения движения «За права женщин».