В антисептиках обнаружили вещество, вызывающее рак

Специалисты проанализировали 260 бутылок от 168 торговых марок и обнаружили, что 21 упаковка антисептика содержала высокое количество бензола. Всемирная организация здравоохранения относит его к категории наивысшего риска наравне с асбестом. В результате воздействия асбеста, бензола и других канцерогенов в организме развиваются злокачественные опухоли.

В антисептиках обнаружили вещество, вызывающее рак. Об этом пишет Life со ссылкой на агентство Bloomberg.

Американская компания Valisure провела исследование антисептиков для рук. Специалисты проанализировали 260 бутылок от 168 торговых марок и обнаружили, что восемь процентов образцов содержали высокое количество бензола.

Всемирная организация здравоохранения относит его к категории наивысшего риска наравне с асбестом. В результате воздействия асбеста, бензола и других канцерогенов в организме развиваются злокачественные опухоли.

Также в санитайзерах обнаружили повышенный уровень метанола.

Как в антисептики попали данные вещества неизвестно.