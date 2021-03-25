\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 25
Птн, 26
Сбт, 27
ЦБ USD 76.15 0.79 25/03
ЦБ EUR 90.05 0.28 25/03
Нал. USD 75.65 / 76.80 10:28
Нал. EUR 89.40 / 90.10 11:57
Новости
Коронавирус
Публикации
Приговорены к металлолому. Как Рязань стала городом для подержанного т...
Подаренные московские троллейбусы красивы, но большинст...
Вчера 17:49
1
3 324
Президент прививается. А как рязанцы? Цифры, факты и мнения
От коронавирусной пандемии устали все. Всем хочется, чт...
23 марта 2021 16:54
7 737
Зажигает огни. Рязанский цирк вновь открыл двери после годового переры...
После года вынужденного перерыва Рязанский цирк снова о...
19 марта 19:51
4 523
Одни убытки. Дотянет ли рязанский общепит до отмены ковидных ограничен...
Предприниматели продолжают из последних сил бороться за...
19 марта 14:00
7 418
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В антисептиках обнаружили вещество, вызывающее рак
Специалисты проанализировали 260 бутылок от 168 торговых марок и обнаружили, что 21 упаковка антисептика содержала высокое количество бензола. Всемирная организация здравоохранения относит его к категории наивысшего риска наравне с асбестом. В результате воздействия асбеста, бензола и других канцерогенов в организме развиваются злокачественные опухоли.

В антисептиках обнаружили вещество, вызывающее рак. Об этом пишет Life со ссылкой на агентство Bloomberg.

Американская компания Valisure провела исследование антисептиков для рук. Специалисты проанализировали 260 бутылок от 168 торговых марок и обнаружили, что восемь процентов образцов содержали высокое количество бензола.

Всемирная организация здравоохранения относит его к категории наивысшего риска наравне с асбестом. В результате воздействия асбеста, бензола и других канцерогенов в организме развиваются злокачественные опухоли.

Также в санитайзерах обнаружили повышенный уровень метанола.

Как в антисептики попали данные вещества неизвестно.