Туляк приехал в Рязань погостить и ограбил магазин

В полицию обратилась служба безопасности одного из супермаркетов Советского района Рязани. Охрана заметила, как покупатель складывает товары в сумку и прячет под одеждой. Увидев сотрудников полиции он попытался сбежать. 21-летнего мужчину задержали на выходе. При нем обнаружили несколько дорогих бутылок виски и коньяка.

Туляк приехал в Рязань погостить и ограбил магазин. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась служба безопасности одного из супермаркетов Советского района Рязани. Охрана заметила, как покупатель складывает товары в сумку и прячет под одеждой. Увидев сотрудников полиции он попытался сбежать. 21-летнего мужчину задержали на выходе. При нем обнаружили несколько дорогих бутылок виски и коньяка.

Выяснилось, что задержанный живет в Туле, а в Рязань приехал погостить к другу. Перед визитом он решил посетить магазин.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж».