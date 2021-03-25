Стройка века. В регионе легче возвести мост-дублер, чем вспомнить про проблемы существующего

Этой весной рязанцы участвуют в подзабытом для себя аттракционе — пытаются не потерять колеса в ямах на дорогах. Отвратительного качества дороги в Рязани, конечно, были, но ситуацию удалось исправить еще предыдущему губернатору Олегу Ковалеву.

Этой весной рязанцы участвуют в подзабытом для себя аттракционе — пытаются не потерять колеса в ямах на дорогах. Отвратительного качества дороги в Рязани, конечно, были, но ситуацию удалось исправить еще предыдущему губернатору Олегу Ковалеву.

Сейчас с плохими дорогами поручено бороться мэрии, областное руководство решает задачи другого масштаба — в Рязани планируют построить мост-дублер солотчинского.

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