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Стройка века. В регионе легче возвести мост-дублер, чем вспомнить про проблемы существующего
Этой весной рязанцы участвуют в подзабытом для себя аттракционе — пытаются не потерять колеса в ямах на дорогах. Отвратительного качества дороги в Рязани, конечно, были, но ситуацию удалось исправить еще предыдущему губернатору Олегу Ковалеву.

Этой весной рязанцы участвуют в подзабытом для себя аттракционе — пытаются не потерять колеса в ямах на дорогах. Отвратительного качества дороги в Рязани, конечно, были, но ситуацию удалось исправить еще предыдущему губернатору Олегу Ковалеву.

Сейчас с плохими дорогами поручено бороться мэрии, областное руководство решает задачи другого масштаба — в Рязани планируют построить мост-дублер солотчинского.

Подробности читайте в разделе «Публикации».