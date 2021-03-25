Специалисты «Рязаньэнерго» призывают соблюдать во время проведения весенних полевых работ правила электробезопасности

Энергетики напоминают о том, что при работе на полях крупногабаритной сельхозтехники вблизи электроустановок необходимо соблюдать правила безопасного поведения.

Энергетики напоминают о том, что при работе на полях крупногабаритной сельхозтехники вблизи электроустановок необходимо соблюдать правила безопасного поведения.

Руководители предприятий, организаций и учреждений, частные предприниматели, а также жители Рязанской области обязаны согласовывать со специалистами «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» проведение в охранных зонах ЛЭП и подстанций любых работ с использованием автотранспортной техники, в том числе с подъемными механизмами.

Охранные зоны воздушных линий электропередачи — это расстояния с обеих сторон от крайних проводов ЛЭП, определенные в целях безопасной эксплуатации энергообъектов и предупреждения случаев электротравматизма. Для линий с напряжением 0,4 кВ они составляют два метра, с напряжением 10 кВ — 10 метров, с напряжением 35 кВ — 15 метров, с напряжением 110 кВ — 20 метров. Охранные зоны кабельных линий электропередачи — один метр по обе стороны.

Лица, виновные в нарушении требований правил охранных зон ЛЭП, привлекаются к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях России. Энергетики подчеркивают, что без письменного согласия предприятия, в ведении которого находится охранная зона электрических сетей, категорически запрещаются:

— полевые сельскохозяйственные работы с применением машин и оборудования высотой более четырех метров;

— проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра;

— земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра);

— дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы;

— при поливе сельскохозяйственных культур высота струи воды в охранных зонах воздушных линий электропередачи не должна превышать трех метров.

Несанкционированные действия могут привести к сбоям в работе электросетевого комплекса, перерывам в энергоснабжении потребителей, в том числе, социально значимых объектов. Но самое страшное, что такие действия могут стать причиной несчастных случаев, в том числе с летальным исходом.

Так, случайное касание провода оборудованием или кузовом спецтехники и замыкание в таком случае воздушной линии на землю смертельно опасно. Выйдя из машины, водитель получит серьезные ожоги или погибнет на месте от действия электричества. Следует помнить, что если такая ситуация все же возникла, транспортное средство покидать нельзя. Необходимо продолжить движение и удалиться от опасной зоны на значительное расстояние (в случае обрыва провода — не менее, чем на 8 метров). Оказавшись на безопасном расстоянии от места обрыва, следует оградить его любыми доступными средствами, разместить какой-либо предупреждающий знак, сообщить в местный РЭС (район электрических сетей), МЧС. Важно оставаться неподалеку или организовать охрану до приезда бригады энергетиков, особенно в темное время суток. Это необходимо для спасения жизни людей, которые могут оказаться поблизости.

Обо всех замеченных повреждениях электроустановок, линий электропередачи, а также для получения письменного согласования по всем работам в охранной зоне линий электропередачи следует сообщать по телефону Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье»: +7 (800)220-0-220 (звонок бесплатный).