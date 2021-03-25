Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

Помимо паспортных данных при регистрации новых пользователей в соцсетях и мессенджерах необходимо будет указывать адрес проживания, номер телефона и электронную почту. Согласно документу, с 1 июля пользователи сами станут выбирать платформу, через которую давать разрешение на распространение персональных данных о себе: через сервисы соцсети или через единую информационную систему (ЕИС) Роскомнадзора, в которой также потребуется регистрация с указанием личных данных.

Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях. Об этом сообщает газета « Коммерсантъ » со ссылкой на проект приказа ведомства.

Помимо паспортных данных при регистрации новых пользователей в соцсетях и мессенджерах необходимо будет указывать адрес проживания, номер телефона и электронную почту. Согласно документу, с 1 июля пользователи сами станут выбирать платформу, через которую давать разрешение на распространение персональных данных о себе: через сервисы соцсети или через единую информационную систему (ЕИС) Роскомнадзора, в которой также потребуется регистрация с указанием личных данных.