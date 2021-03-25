Рязанский областной суд переезжает в новое здание
С 22 марта организация начала переезд в новое здание по адресу: улица Спортивная, дом № 25. На время переезда слушание гражданских и административных дел прекращается. Справочную информацию можно получить по телефонам: +7 (4912) 25-66-37, +7 (4912) 25-23-40.
Рязанский областной суд переезжает в новое здание. Об этом
С 22 марта организация начала переезд в новое здание по адресу: улица Спортивная, дом № 25. На время переезда слушание гражданских и административных дел прекращается. Справочную информацию можно получить по телефонам:
В пресс-службе отметили, что Актуальная информация о месте и времени рассмотрения конкретного дела содержится в судебном извещении, а также будет размещаться на официальном сайте суда. Контактные номера телефонов в новом здании разместят на сайте позднее.