Рязанским водителям напомнят о правилах перевозки детей

В четверг, 25 марта, Госавтоинспекция Рязанской области проведет профилактическое мероприятие «Внимание — дети!». В ходе него автоинспекторы проверят соблюдение рязанскими водителями правил перевозки детей.

Рязанским водителям напомнят о правилах перевозки детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГИБДД.

В четверг, 25 марта, Госавтоинспекция Рязанской области проведет профилактическое мероприятие «Внимание — дети!». В ходе него автоинспекторы проверят соблюдение рязанскими водителями правил перевозки детей.

В ГИБДД напомнили, что ребенок до семи лет должен находиться в машине в детском удерживающем устройстве и быть пристегнутым. За нарушение данного правила предусмотрен штраф три тысячи рублей.