Рязанка сбила мужчину в Мервине

24 марта, примерно в 16:15, в Рязани вблизи дома 30 по улице Мервинской 37-летняя рязанка, управляя автомобилем «Хёндэ Солярис», по предварительной информации, совершила наезд на переходившего проезжую часть приблизительно в 24-х метрах от пешеходного перехода 36-летнего жителя Рязани.