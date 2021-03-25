Рязанка сбила мужчину в Мервине
24 марта, примерно в 16:15, в Рязани вблизи дома 30 по улице Мервинской 37-летняя рязанка, управляя автомобилем «Хёндэ Солярис», по предварительной информации, совершила наезд на переходившего проезжую часть приблизительно в 24-х метрах от пешеходного перехода 36-летнего жителя Рязани.
Рязанка сбила мужчину в Мервине. Об этом сообщает сайт регионального УМВД.
В среду, 24 марта, на улице Мервинской 37-летняя рязанка на «Хендэ Солярис» сбила 36-летнего рязанца в 24-х метрах от перехода.
Пострадавшему оказали медпомощь.