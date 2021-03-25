Рязанец завоевал «золото» по греко-римской борьбе на первенстве России среди глухих
С 22 по 25 марта во Владимире проходило первенство России по греко-римской борьбе по спорту глухих среди юношей 16-17 лет. Всего в соревнованиях выступали борцы из 194 регионов. Рязанскую область на состязаниях представляли воспитанники МБУ «СШОР «Антей» Митюнин Артем и Новиков Георгий.
С 22 по 25 марта во Владимире проходило первенство России по греко-римской борьбе по спорту глухих среди юношей 16-17 лет. Всего в соревнованиях выступали борцы из 194 регионов.
Рязанскую область на состязаниях представляли воспитанники МБУ «СШОР «Антей» Митюнин Артем и Новиков Георгий.
Митюнин Артем занял первое место в весовой категории 65 килограмм, а Новиков Георгий вошел в пятерку призеров соревнований в весе 92 килограмм. Спортсмены тренируются в бригаде тренеров Грошева Петра, Хабарова Валерия и Макарова Сергея.