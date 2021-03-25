Рязанец завоевал «золото» по греко-римской борьбе на первенстве России среди глухих

С 22 по 25 марта во Владимире проходило первенство России по греко-римской борьбе по спорту глухих среди юношей 16-17​ лет. Всего в соревнованиях выступали борцы из 194 регионов. Рязанскую область на состязаниях представляли воспитанники МБУ «СШОР «Антей» Митюнин Артем и​ Новиков Георгий.

С 22 по 25 марта во Владимире проходило первенство России по греко-римской борьбе по спорту глухих среди юношей 16-17​ лет. Всего в соревнованиях выступали борцы из 194 регионов.

Рязанскую область на состязаниях представляли воспитанники МБУ «СШОР «Антей» Митюнин Артем и​ Новиков Георгий.

Митюнин Артем занял первое место в весовой категории 65 килограмм, а Новиков Георгий​ вошел в пятерку призеров соревнований в весе 92 килограмм. Спортсмены тренируются в бригаде тренеров Грошева Петра, Хабарова Валерия и Макарова Сергея.