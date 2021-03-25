Видео: рязанцы организовали нарколабораторию в Подмосковье

По версии следствия, двое жителей Рязанской области организовали производство оптовых партий «синтетики» для сбыта бесконтактным способом. В доме, который они арендовали, нашли лабораторию и подсобные помещения для высушивания и фасовки запрещенных веществ.

В Красногорске Московской области двое рязанцев организовали нарколабораторию. Об этом сообщило « МВД Медиа ».

По версии следствия, двое жителей Рязанской области организовали производство оптовых партий «синтетики» для сбыта бесконтактным способом. В доме, который они арендовали, нашли лабораторию и подсобные помещения для высушивания и фасовки запрещенных веществ.

Во время обыска там нашли более девяти килограммов мефедрона, химическое оборудование и реактивы. Еще два килограмма были в тайниках в лесу, расположенном недалеко.

«Изъятых полицейскими наркотиков могло хватить для производства свыше 20 тысяч разовых доз, стоимость которых по ценам черного рынка составляет около 25 млн рублей», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Один из них подозреваемых находится под стражей, второй — под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.