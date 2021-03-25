Рязанцев предупредили об отключении холодной воды
Рязанцев предупредили об отключении холодной воды. Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.
Рязанцев предупредили об отключении холодной воды. Об этом
В четверг, 25 марта, с 9:00 до 16:00 воды не будет в доме №44 на улице Октябрьский городок.
С 09:00 до 17:00 отключат воду по адресам:
— улица Телевизионная, дома №№ 8,10;
— улица 2-й проезд Ломоносова, дом №5.
Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.