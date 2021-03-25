Рязанцев предупредили об отключении холодной воды

Рязанцев предупредили об отключении холодной воды. Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.

Рязанцев предупредили об отключении холодной воды. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В четверг, 25 марта, с 9:00 до 16:00 воды не будет в доме №44 на улице Октябрьский городок.

С 09:00 до 17:00 отключат воду по адресам:

— улица Телевизионная, дома №№ 8,10;

— улица 2-й проезд Ломоносова, дом №5.

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.