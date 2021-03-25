Рязанцам напомнили режимы работы наплавных мостов
Рязанцам напомнили режимы работы наплавных мостов. Об этом сообщает региональный Минтранс.
Рязанцам напомнили режимы работы наплавных мостов. Об этом сообщает региональный Минтранс.
В четверг, 25 марта, с 19:00 наплавной мост через Оку у села Фатьяновка в Спасском районе закроют для движения всех видов транспорта и пешеходов.
Наплавной мост у села Троица работает в режиме пропуска пешеходов и легковых автомобилей. С 15 марта 2021 движение грузового транспорта по данному мосту запрещено.
В штатном режиме продолжают работать наплавные мосты через реку Цна в Шацком районе у населенных пунктов Купля, Старочернеево и Польное Ялтуново (Лесное Конобеево).
Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.