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Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение с шестью странами
Авиасообщение возобовляется на взаимной основе. Летать можно будет по нескольким маршрутам.

С 1 апреля Россия возобновит авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Об этом передает РИА Новости.

С 1 апреля на взаимной основе возобновляется авиасообщение с Венесуэлой (Москва-Каракас два раза в неделю), Сирией (Москва-Дамаск один раз в неделю), Таджикистаном (Москва-Душанбе один раз в неделю), Узбекистаном (Москва-Ташкент один раз в неделю) и Шри-Ланкой (Москва-Коломбо один раз в неделю).

С Германией возобновится авиасобщение по маршрутам Франкфурт-на-Майне — Москва — Франкфурт-на-Майне — пять раз в неделю, Франкфурт-на-Майне -Санкт-Петербург — Франкфурт-на-Майне — три раза в неделю, Москва — Берлин — Москва — пять раз в неделю и Москва — Франкфурт-на-Майне — Москва — три раза в неделю.