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Путин прокомментировал свою вакцинацию
Владимир Путин рассказал, что после вакцинации планирует расширять географию поездок. Президент сделал прививку от коронавируса во вторник, 23 марта. В Кремле не уточнили, какую из российских вакцин выбрал Путин.

Путин прокомментировал свою вакцинацию. Об этом пишет РИА Новости.

Владимир Путин рассказал, что после вакцинации планирует расширять географию поездок.

«Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут. Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее», — сказал Путин.

Напомним, президент сделал прививку от коронавируса во вторник, 23 марта. В Кремле не уточнили, какую из российских вакцин выбрал Путин.