Путин прокомментировал свою вакцинацию
Владимир Путин рассказал, что после вакцинации планирует расширять географию поездок. Президент сделал прививку от коронавируса во вторник, 23 марта. В Кремле не уточнили, какую из российских вакцин выбрал Путин.
Путин прокомментировал свою вакцинацию. Об этом
Владимир Путин рассказал, что после вакцинации планирует расширять географию поездок.
«Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут. Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее», — сказал Путин.
Напомним, президент сделал прививку от коронавируса во вторник, 23 марта. В Кремле не уточнили, какую из российских вакцин выбрал Путин.