Николай Любимов встретился с главой Европейского союза дзюдо

В среду, 24 марта, в Академии единоборств состоялась рабочая встреча Губернатора Рязанской области Николая Любимова и вице-президента федерации дзюдо России, главы Европейского союза дзюдо Сергея Соловейчика.

В среду, 24 марта, в Академии единоборств состоялась рабочая встреча Губернатора Рязанской области Николая Любимова и вице-президента федерации дзюдо России, главы Европейского союза дзюдо Сергея Соловейчика.

В работе также приняли участие министр физической культуры и спорта региона Владислав Фролов и председатель областной федерации дзюдо Валерий Чернышов. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего развития дзюдо в регионе.

Николай Любимов поблагодарил Сергея Соловейчика за постоянное внимание к Рязанской области. Он отметил, что дзюдо является популярным в регионе видом спорта, которым занимается и молодежь, и взрослое население.

«Мы со своей стороны, областное министерство физической культуры и спорта, готовы и в дальнейшем поддерживать развитие дзюдо. Это спортивное направление помогает укреплять здоровье, учит ребят быть сильными, смелыми, защищать слабых», — сказал губернатор.

Сергей Соловейчик отметил, что ему всегда приятно приезжать в Рязань, потому что здесь по-настоящему любят спорт. Он подчеркнул, что из рязанского региона вышло много чемпионов. Рязанская школа дзюдо известна по всей стране и этим можно гордиться.

Соловейчик также отметил развитую спортивную инфраструктуру в Рязанской области и поблагодарил губернатора за внимание к детскому спорту.