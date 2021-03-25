Госдума приняла закон о налоговом вычете за фитнес

Граждане смогут получить вычет за услуги физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей. Их список формирует Минспорт на основе данных региональных властей.

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон о налоговом вычете за физкультурно-оздоровительные услуги, к которым относятся посещение спортзалов, бассейнов и фитнес-клубов. Об этом сообщил сайт Госдумы.

Граждане смогут получить вычет за услуги физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей. Их список формирует Минспорт на основе данных региональных властей.

Вычет за себя или своего ребенка до 18 лет можно получить, предоставив в налоговую копию договора и кассовый чек, которые подтвердят расходы на физкультурно-оздоровительные услуги. Вернуть можно будет 13% от расходов на занятия спортом. Общая сумма по итогам не должна быть больше 120 тысяч рублей за налоговый период.