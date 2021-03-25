Для создания парка «Патриот» изменят границы Рязани

В четверг, 25 марта, на заседании рязгордумы депутаты приняли решение изменить границы Рязани. Территория площадью 31 гектар войдет в состав Рыбновского района. В дальнейшем на этом участке создадут парк «Патриот».

В четверг, 25 марта, на заседании рязгордумы депутаты приняли решение изменить границы Рязани. Территория площадью 31 гектар войдет в состав Рыбновского района. В дальнейшем на этом участке создадут парк «Патриот».

В парке планируется разместить военную технику и оборудовать вертолетную площадку, которая не может быть расположена в пределах города. Также предусмотрено создание баскетбольных, волейбольных и детских площадок. Инвестором выступит компания ФПК «Инвест», с которой правительство Рязанской области заключило соглашение. Инвестор не мог начать реализацию проекта до тех пор, пока окончательно не был решен вопрос с земельным участком.

Напомним, вопрос изменения границ поднимали 18 марта на заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию рязгордумы.