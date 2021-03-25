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А что в кино? «Годзилла против Конга», «Поступь хаоса» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Самые знаменитые монстры кинематографа — Годзилла и Кинг Конг сойдутся в поединке в новом фантастическом фильме «Годзилла против Конга».

Еще одна фантастическая новинка — американский приключенческий фильм «Поступь хаоса» режиссера Дага Лаймана, снятого по мотивам одноименной книги Патрика Несса.

Романтическая комедия «Любовь, свадьбы и прочие катастрофы» режиссера Денниса Дугана рассказывает о людях, которые занимаются организацией идеальных свадеб и разрушением неидеальных союзов. Японский мультфильм «Ая и ведьма» повествует о девочке из приюта, которую удочерила самая настоящая ведьма.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте.