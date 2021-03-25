А что в кино? «Годзилла против Конга», «Поступь хаоса» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Самые знаменитые монстры кинематографа — Годзилла и Кинг Конг сойдутся в поединке в новом фантастическом фильме «Годзилла против Конга».
Еще одна фантастическая новинка — американский приключенческий фильм «Поступь хаоса» режиссера Дага Лаймана, снятого по мотивам одноименной книги Патрика Несса.
Романтическая комедия «Любовь, свадьбы и прочие катастрофы» режиссера Денниса Дугана рассказывает о людях, которые занимаются организацией идеальных свадеб и разрушением неидеальных союзов. Японский мультфильм «Ая и ведьма» повествует о девочке из приюта, которую удочерила самая настоящая ведьма.
Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте.