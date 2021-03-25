Почта России разработала новую открытку

Почтовые открытки впервые появились в 1869 году в Австро-Венгрии, а спустя три года и в России. Первые почтовые карточки не имели изображений: на одной стороне открытки помещали марку и адресные данные, а на обороте писали одну из трех десятков универсальных фраз, например, «сердечно поздравляю с…» или «подтверждаю получение письма».

Почтовые открытки впервые появились в 1869 году в Австро-Венгрии, а спустя три года и в России. Первые почтовые карточки не имели изображений: на одной стороне открытки помещали марку и адресные данные, а на обороте писали одну из трех десятков универсальных фраз, например, «сердечно поздравляю с…» или «подтверждаю получение письма».

С тех пор функции открытки изменились и мы воспринимаем ее, главным образом, как атрибут праздника и поздравления. Традиция отправлять открытки также стала неотъемлемой частью любого путешествия. Многим доставляет удовольствие получать реальную бумажную почту и хранить ее в личном архиве.

В этом году ко дню рождения открытки, 25 марта, Почта России разработала новую почтовую карточку, которую можно заказать за несколько минут не выходя из дома по ссылке .

Для отправки открытки необходимо добавить свой текст, контактную информацию адресата и отправителя. Открытка будет направлена по указанному адресу, а почтальон опустит ее бумажную версию в почтовый ящик. Отслеживать отправление можно с помощью трек-номера. Отправить электронную открытку можно только по России, стоимость открытки вместе с отправкой — 149 рублей.

«В Рязанской области Почта России уже много лет выпускает почтовые открытки с изображением исторических мест родного края и знаменитых земляков. Это имеет важное значение в развитии культуры региона, так как житель любого уголка России может увидеть достопримечательности Рязанщины», — отметил директор УФПС Рязанской области Олег Прошкин.