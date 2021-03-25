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Почта России разработала новую открытку
Почтовые открытки впервые появились в 1869 году в Австро-Венгрии, а спустя три года и в России. Первые почтовые карточки не имели изображений: на одной стороне открытки помещали марку и адресные данные, а на обороте писали одну из трех десятков универсальных фраз, например, «сердечно поздравляю с…» или «подтверждаю получение письма».

Почтовые открытки впервые появились в 1869 году в Австро-Венгрии, а спустя три года и в России. Первые почтовые карточки не имели изображений: на одной стороне открытки помещали марку и адресные данные, а на обороте писали одну из трех десятков универсальных фраз, например, «сердечно поздравляю с…» или «подтверждаю получение письма».

С тех пор функции открытки изменились и мы воспринимаем ее, главным образом, как атрибут праздника и поздравления. Традиция отправлять открытки также стала неотъемлемой частью любого путешествия. Многим доставляет удовольствие получать реальную бумажную почту и хранить ее в личном архиве.

В этом году ко дню рождения открытки, 25 марта, Почта России разработала новую почтовую карточку, которую можно заказать за несколько минут не выходя из дома по ссылке.

Для отправки открытки необходимо добавить свой текст, контактную информацию адресата и отправителя. Открытка будет направлена по указанному адресу, а почтальон опустит ее бумажную версию в почтовый ящик. Отслеживать отправление можно с помощью трек-номера. Отправить электронную открытку можно только по России, стоимость открытки вместе с отправкой — 149 рублей.

«В Рязанской области Почта России уже много лет выпускает почтовые открытки с изображением исторических мест родного края и знаменитых земляков. Это имеет важное значение в развитии культуры региона, так как житель любого уголка России может увидеть достопримечательности Рязанщины», — отметил директор УФПС Рязанской области Олег Прошкин.