Еще три рязанца скончались от коронавируса

За сутки выявили 58 случаев заражения, всего с начала пандемии заболели 25 989 человек. За сутки выздоровели 56 человек, всего 24 036.

В Рязанской области за сутки зафиксировали еще три смерти от коронавируса, всего число летальных случаев достигло 348. Об этом в четверг, 25 марта, сообщили в региональном оперштабе.

За сутки выявили 58 случаев заражения, всего с начала пандемии заболели 25 989 человек. За сутки выздоровели 56 человек, всего 24 036.

В России за сутки выявили 9 221 новых случаев заражения, всего 4 492 692. Выздоровел 10 881 человек, всего 4 109 281. Скончались 393 человека, всего 96 612.