Врач показал снимок легких 20-летней курильщицы вейпа

Денис Проценко показал снимок легких 20-летней курильщицы вейпа. Фото главный врач больницы №40 в Коммунарке выложил в своем telegram-канале. Поражение почти половины тканей обоих легких стало причиной госпитализации.

Подобное заболевание обозначают аббревиатурой EVALI — E-cigarette, or vaping, product use associated lung injury. В русском переводе — травма легких, связанная с употреблением электронных сигарет или продуктов вейпинга.