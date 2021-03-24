В Скопине «Гранта» улетела в кювет
ДТП произошло во вторник, 23 марта, в селе Корневое Скопинского района. 20-летний местный житель на Lada Granta не справился с управлением и на высокой скорости вылетел с дороги. Машина опрокинулась в кювет.
В Скопине «Гранта» улетела в кювет. Об это
ДТП произошло во вторник, 23 марта, в селе Корневое Скопинского района. 20-летний местный житель на Lada Granta не справился с управлением и на высокой скорости вылетел с дороги. Машина опрокинулась в кювет.
Водитель получил травмы и обращался за медицинской помощью.