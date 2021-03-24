В Рязани спасатели «эвакуировали» водителя и пассажира из «Волги»

В Рязани прошли учения. По легенде, произошло ДТП с участием «Волги» в результате которого водителя и пассажира заблокировало в салоне. На сообщение, поступившее в дежурную часть, откликнулись сотрудники полиции и МЧС.

В Рязани прошли учения по ликвидации последствий ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По легенде, произошло ДТП с участием «Волги» в результате которого водителя и пассажира заблокировало в салоне. На сообщение, поступившее в дежурную часть, откликнулись сотрудники полиции и МЧС.

Автоинспекторы ограничили движение на участке, где проищошла авария. Спасатели отключили аккумуляторные батареи машины. Затем из автомобилия эвакуировали пассажиров. С помощью специальных инструментов спасатели пробрались к «раненым», эвакуировали и положили их на носилки.

Далее «пострадавших» передали врачам для оказания медмомощи и транспортировки в больницу.