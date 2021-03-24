В Рязани мужчина убил сослуживца

Он избил потерпевшего, тот получил серьезные травмы. К избиению присоединился один из родственников обвиняемого, пришедший вместе с ним. Спасти потерпевшего не удалось, он скончался в больнице через несколько дней.

В Рязани осудят 31-летнего уроженца Узбекистана, который убил сослуживца. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, 4 апреля 2020 года обвиняемый пришел на остановку общественного транспорта у предприятия, где он и его родственники работали грузчиками. Он хотел поговорить со сослуживцем, «действия которого, по мнению мужчины, создавали родственникам проблемы в работе».

Между собеседниками произошел конфликт, когда они отошли от посторонних, они взаимно оскорбляли друг друга.

Обвиняемый сделал подсечку, повалил потерпевшего на землю, после чего жестоко избил его.

Также к избиению присоединился один из родственников обвиняемого, пришедший вместе с ним.

Спасти потерпевшего не удалось, он скончался в больнице через несколько дней.

Обвиняемого задержали, его родственника найти не смогли, он в розыске.

Уголовное дело в отношении 31-летнего уроженца Узбекистана с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.