\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 24
-1°
Чтв, 25
Птн, 26
ЦБ USD 76.15 0.79 25/03
ЦБ EUR 90.05 0.28 25/03
Нал. USD 75.70 / 77.00 16:09
Нал. EUR 89.60 / 90.25 16:32
Новости
Коронавирус
Публикации
Президент прививается. А как рязанцы? Цифры, факты и мнения
От коронавирусной пандемии устали все. Всем хочется, чт...
Вчера 16:54
6 437
Зажигает огни. Рязанский цирк вновь открыл двери после годового переры...
После года вынужденного перерыва Рязанский цирк снова о...
19 марта 19:51
4 212
Одни убытки. Дотянет ли рязанский общепит до отмены ковидных ограничен...
Предприниматели продолжают из последних сил бороться за...
19 марта 14:00
7 074
Определились финалисты десятого сезона рязанской НХЛ. Обзор полуфинало...
В первом полуфинальном матче в упорной борьбе рязанский...
15 марта 11:47
8 213
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани мужчина убил сослуживца
Он избил потерпевшего, тот получил серьезные травмы. К избиению присоединился один из родственников обвиняемого, пришедший вместе с ним. Спасти потерпевшего не удалось, он скончался в больнице через несколько дней.

В Рязани осудят 31-летнего уроженца Узбекистана, который убил сослуживца. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, 4 апреля 2020 года обвиняемый пришел на остановку общественного транспорта у предприятия, где он и его родственники работали грузчиками. Он хотел поговорить со сослуживцем, «действия которого, по мнению мужчины, создавали родственникам проблемы в работе».

Между собеседниками произошел конфликт, когда они отошли от посторонних, они взаимно оскорбляли друг друга.

Обвиняемый сделал подсечку, повалил потерпевшего на землю, после чего жестоко избил его.

Также к избиению присоединился один из родственников обвиняемого, пришедший вместе с ним.

Спасти потерпевшего не удалось, он скончался в больнице через несколько дней.

Обвиняемого задержали, его родственника найти не смогли, он в розыске.

Уголовное дело в отношении 31-летнего уроженца Узбекистана с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.