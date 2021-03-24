В Рязани ищут свидетелей ДТП, где пострадал ребенок

В Рязани ищут свидетелей ДТП, где пострадал ребенок. Авария произошла 2 декабря 2020 года в 15:25 около дома 5 по улице Октябрьской. Свидетелей аварии просят обращаться по телефонам: +7 (4912)29-95-86, +7 (4912)29-76-68 или по адресу: Рязань, улица Лесная, дом 28.

В Рязани ищут свидетелей ДТП, где пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 2 декабря 2020 года в 15:25 около дома 5 по улице Октябрьской.

40-летний рязанец на Kia Spectra сбил 11-летнего ребенка, который перебегал дорогу в неположенном месте. В результате ДТП ребенок получил травмы, его доставили в больницу.

Свидетелей аварии просят обращаться по телефонам: +7 (4912)29-95-86, +7 (4912)29-76-68 или по адресу: Рязань, улица Лесная, дом 28.