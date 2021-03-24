В России могут вырасти цены на алкоголь

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз спрогнозировал, что цены на отечественное пиво и водку вырастут на пять процентов, а на российские вина — на 10-15 процентов.

В России могут вырасти цены на алкоголь. Об этом пишут «Известия».

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз спрогнозировал, что цены на отечественное пиво и водку вырастут на пять процентов, а на российские вина — на 10-15 процентов.

По мнению Дробиза, цены на импортный алкоголь также поднимутся примерно на пять процентов.

В Министерстве финансов заявили, что предпосылок к росту цен на алкоголь до конца года не наблюдается.