В России могут вырасти цены на алкоголь
Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз спрогнозировал, что цены на отечественное пиво и водку вырастут на пять процентов, а на российские вина — на 10-15 процентов.
В России могут вырасти цены на алкоголь. Об этом
Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз спрогнозировал, что цены на отечественное пиво и водку вырастут на пять процентов, а на российские вина — на 10-15 процентов.
По мнению Дробиза, цены на импортный алкоголь также поднимутся примерно на пять процентов.
В Министерстве финансов заявили, что предпосылок к росту цен на алкоголь до конца года не наблюдается.