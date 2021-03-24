В Москве водитель на Мерседесе насмерть сбил двух женщин и бросил машину

Во вторник, 23 марта, в Москве Mercedes после ДТП с припаркованной машиной выехал на тротуар и сбил двух женщина. После инцидента водитель бросил машину и скрылся с места происшествия. Пострадавших доставили в больницу, где обе скончались. Личность водителя уже установлена, его разыскивает полиция.

Во вторник, 23 марта, в Москве Mercedes после ДТП с припаркованной машиной выехал на тротуар и сбил двух женщина. Об этом сообщает ТАСС.

После инцидента водитель бросил машину и скрылся с места происшествия. Пострадавших доставили в больницу, где обе скончались. Личность водителя уже установлена, его разыскивает полиция.

По предварительным данным, автомобиль принадлежит сыну московского предпринимателя который занимается фруктовым бизнесом.