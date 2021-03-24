В мэрии рассказали о кадровых перестановках после ухода Бурмистрова

Исполнять обязанности заместителя главы администрации по сфере ЖКХ и благоустройства станет Сергей Савин, который сейчас курирует строительство. И.о. первого заместителя главы администрации назначена Надежда Штевнина. Однако 25 марта ожидается назначение на эту должность Алексея Пустовалова.