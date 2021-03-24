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В мэрии рассказали о кадровых перестановках после ухода Бурмистрова
Исполнять обязанности заместителя главы администрации по сфере ЖКХ и благоустройства станет Сергей Савин, который сейчас курирует строительство. И.о. первого заместителя главы администрации назначена Надежда Штевнина. Однако 25 марта ожидается назначение на эту должность Алексея Пустовалова.

В среду, 24 марта, в пресс-службе мэрии рассказали, что вице-мэр Рязани Владимир Бурмистров покинул свою должность.

Исполнять обязанности заместителя главы администрации по сфере ЖКХ и благоустройства станет Сергей Савин, который сейчас курирует строительство. И.о. первого заместителя главы администрации назначена Надежда Штевнина. Однако 25 марта ожидается назначение на эту должность Алексея Пустовалова.

Напомним, Бурмистров написал заявление по собственному желанию после критики губернатора.