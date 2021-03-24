Умер актер Джордж Сигал
Сигал скончался в возрасте 87 лет из-за осложнений после шунтирования. Наибольшую популярность ему принесла роль в романтической комедии «С шиком» (1973), за которую он получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер».
Умер голливудский актер Джордж Сигал. Об этом
Сигал скончался в возрасте 87 лет из-за осложнений после шунтирования.
Наибольшую популярность ему принесла роль в романтической комедии «С шиком» (1973), за которую он получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер».