Рязанец на Оке поймал 10-килограммового сазана

Житель Рыбного Михаил поймал на Оке на границе Рязанской и Московской областей сазана весом 10 700 грамм. Мужчина рассказал, что это самый большой его трофей, пойманный на балансир. Обычно этим способом можно поймать окуня или щуку.

Рязанец на Оке поймал 10-килограммового сазана. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Житель Рыбного Михаил поймал на Оке на границе Рязанской и Московской областей сазана весом 10 700 грамм. Мужчина рассказал, что это самый большой его трофей, пойманный на балансир. Обычно этим способом можно поймать окуня или щуку.

«Очень удивился когда после подсечки голова рыбы не смогла пройти через просверленную лунку. Пришлось друзьям помогать ее вытащить: пока я держал, они расширяли лунку», — рассказал Михаил.