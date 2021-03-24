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Рязанцы пытались незаконно получить соцвыплаты
Рязанцы пытались незаконно получить соцвыплаты. Против рязанцев возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество при получении выплат». Мужчинам грозит до двух лет лишения свободы.

Рязанцы пытались незаконно получить соцвыплаты. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

28-летний рязанец зарегистрировался в одном из сел Шацкого района, чтобы получить социальное пособие за проживание в зоне радиактивного загрязнения из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. Сам мужчина проживал в Рязани.

Также мужчины из Касимова, Сасовского и Ряжского районов, будучи фактически трудоустроенными, незаконно получили соцвыплаты по безработице на 72 тысячи рублей.

Против рязанцев возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество при получении выплат». Мужчинам грозит до двух лет лишения свободы.